Estudante de enfermagem acusa ex por agressão e de apontar arma para delegado da Polícia Federal

“Entrei no meu apartamento, pedi para que o Fares me esperasse na porta. Quando entrei, só escutei a confusão lá fora. Saí e o Luís estava apontando a arma para o Fares e o ameaçando. Me meti no meio dos dois e o Luís começou a me chamar de vagabunda, de dizer que eu estava traindo ele, que eu era uma puta e começou a me agredir”, afirmou.

A jovem explica que permitiu que o delegado a acompanhasse até em casa na esperança de que o ex-marido não fizesse nada com ela. “Ele já havia me ameaçado de morte por excesso de ciúmes. É extremamente ciumento. A arma que eu vi o Luís apontando para o delegado é dele. Não tem porte e nem posse. Luís colocou a arma na minha barriga e o Fares apontou a arma para ele, pediu pra me soltar. Luís disse que ia me matar e o Fares foi pra cima dele”, pontou.

Ainda segundo a estudante, o ex-marido a agrediu com uma coronhada na testa e com chutes e socos. “Estou toda roxa. Quando tudo terminou, o Luís saiu e foi diretamente para a casa da mãe dele, que mora no mesmo condomínio, o padrasto dele é advogado e foram direto pra Defla”, disse.

Palu Vitória também foi para Delegacia de Flagrantes e denunciou o ex com auxílio da tia. Ela alega que só conseguiu buscar os pertences com ajuda da polícia e no dia seguinte. “A família dele tomou posse do apartamento, pegaram a chave, me bloquearam no condomínio. A polícia que foi lá e retirou minhas coisas do apartamento”, lamentou.



Ex-marido alega traição



Luís Américo registrou um boletim de ocorrência contra o delegado Fares Feghali por ameaça e vias de fato. Ele alega que estava desconfiando que a ex-mulher o estava traindo e resolveu esperar ela voltar pra casa na escada do andar debaixo do apartamento do ex-casal.



Ainda segundo o relato, quando chegou no apartamento, Luís afirma que encontrou Fares na porta aguardando Palu e quando o viu o golpeou com uma coronhada na cabeça. Os dois entraram em luta corporal e, segundo o homem, o delegado foi desarmado. Luís diz que entregou a arma para o delegado, mas retirou a munição.