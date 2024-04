Forças de Segurança apreende drogas avaliadas em quase R$ 2 Milhões no Acre

Em uma grande ofensiva contra o crime organizado no interior do Acre, forças de segurança estaduais e federais realizaram uma operação que resultou na apreensão de quase 84kg de drogas, avaliadas em aproximadamente R$ 2 milhões. A operação ocorreu na manhã desta segunda-feira, 09 de abril, no município de Mâncio Lima, um ponto conhecido por ser rota do tráfico internacional de entorpecentes.

Sob a coordenação da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), a operação PROTETOR das Fronteiras e Divisas foi executada pelo Grupo Especial de Operações em Fronteira (GEFRON), com apoio da Polícia Militar (6º BPM/CPE/GOE), Polícia Civil e Polícia Federal. Este esforço conjunto tem como objetivo proteger as fronteiras nacionais do trânsito de produtos ilícitos, como drogas e armas, fortalecendo a segurança do país.

A integração entre as diferentes forças de segurança é destacada como um pilar fundamental para o sucesso dessas operações, permitindo uma ação coordenada que maximiza os recursos e a expertise disponíveis. Tal sinergia é essencial para fortalecer a capacidade de resposta estatal frente às dinâmicas do crime organizado, assegurando uma abordagem mais eficaz e integrada no combate a essas atividades ilícitas.

No decorrer da operação, foram detidas duas pessoas, e o material apreendido inclui 77,55kg de cloridrato de cocaína, 5,85kg de maconha, além de 20 munições calibre 5.56 e dois aparelhos celulares. Essas apreensões representam um golpe significativo contra as operações do tráfico de drogas na região, trazendo um prejuízo estimado em quase dois milhões de reais para as organizações criminosas.

Ações como a operação PROTETOR reforçam o compromisso das autoridades com a segurança pública e a luta constante contra o tráfico de drogas, um dos pilares do crime organizado que tanto afeta a tranquilidade e o bem-estar das comunidades brasileiras.

Por Ascom/PMAC