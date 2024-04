Empresário é agredido ao ter casa invadida por assaltantes em Cruzeiro do Sul

O Empresário Theodorico Neto Melo, dono de uma casa agropecuária, teve a residência, situada no Bairro da Floresta, em Cruzeiro do Sul, invadida por três homens na madrugada desta quarta-feira, 10, e levou coronhadas de revólver na cabeça.

Segundo ele, os ladrões queriam dinheiro e foram embora levando a carteira da vítima com dinheiro, aliança e pulseira de ouro. Até o momento, ninguém foi preso.

Neto contou ao ac24horas que pouco depois da meia-noite, ouviu um barulho e em seguida o trio arrombou a porta da cozinha. A mulher dele pulou a janela com as filhas do casal.

“Quando escutamos o barulho na cozinha saímos do quarto para ver o que era e eles entraram armados e queriam dinheiro. Eles estavam comigo aqui no quarto e a minha esposa pulou pela janela com as meninas. Quando eles foram atrás delas, elas já tinham corrido para casa do vizinho. Baterem na minha cabeça, eu caí e eles me deram umas pancadas”, relata o empresário.

Quando a Polícia Militar, chamada pela esposa do empresário, chegou ao local, os ladrões já haviam fugido. A PM segue em busca do trio criminoso.

Por ac24horas