Acreano acerta a quina e fatura R$ 64 mil na Mega-Sena

Um morador do município de Mâncio Lima, no interior do Acre, deixou de ganhar R$ 42 milhões por apenas um número dos que ele havia marcado no jogo da Mega-Sena Concurso 2710 , desta quarta-feira 10.

O acreano acertou cinco das seis dezenas sorteadas e quase ganhou o prêmio principal, que era de R$ 42 milhões. Vai embolsar agora R$ 64. 962,49.

De acordo com site da Caixa Econômica Federal, a aposta foi registrada na lotérica Japiim. Não houve acertador no prêmio principal, que está acumulado em R$ 50 milhões. Outros cinco apostadores do Acre acertaram a quadra e vão receber, cada um, R$ 1.146,01.

Os números sorteados foram: 05,06,25,42,44,50. O próximo sorteio da Mega será amanhã, dia 11.

Por ac24horas