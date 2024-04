Policiais penais fazem apreensão de entorpecentes em presídios do Acre

No sábado (13), outras duas apreensões já haviam ocorrido no interior do estado. Em Sena Madureira, no presídio Evaristo de Morais, uma mulher foi flagrada tentando entrar na unidade com drogas escondidas nas partes íntimas. Os agentes detectaram os entorpecentes quando a mulher passou por um detector, e encontraram 161 gramas de maconha com ela.