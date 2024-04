Dupla utiliza arma de brinquedo para render funcionários e assaltar restaurante no interior do Acre

Um homem foi preso por participar de um assalto a um restaurante no bairro Telégrafo, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, na última quarta-feira (17). De acordo com a Polícia Militar, o suspeito e um comparsa chegaram ao estabelecimento restaurante, e usando uma arma de brinquedo, renderam os funcionários e levaram o dinheiro do caixa.