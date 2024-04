Favoritismos #3: dicas, palpites e chances de vencer na rodada do Brasileirão 2024

Depois do recorde de cartões em uma mesma rodada na abertura do Brasileirão, não será surpresa se o Atlético-MG x Cruzeiro seguir essa tendência, principalmente depois da tensão da final do Mineiro, conquistado pelo Atlético-MG em uma virada histórica. De todos os times da Série A, o Atlético-MG é o mais punido no ano com cartões amarelos para jogadores (48 com média 3,00 por jogo), e o Cruzeiro é o segundo mais punido (50 com média 2,94). O Cruzeiro ainda é o time com mais expulsões de jogadores na temporada (seis – média 0,35). O Atlético-MG só teve uma expulsão (0,06).