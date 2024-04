Dois menores são vítimas de tentativa de homicídio na zona rural de Epitaciolândia

Uma dupla tentativa de homicídio foi registrada na noite desta quinta-feira, 25, em Epitaciolândia, quando dois jovens com idades de 16 e 17 anos, que estavam trafegando em uma moto nas proximidades do ramal Tucunduba, já dentro dos limites territoriais do município, que tem acesso pelo km 31 da BR-317, foram alvejados por disparos de arma de fogo.

De acordo com as informações do jornal O Alto Acre, as polícias civil e militar estão envolvidas na tentativa de localizar os possíveis autores do atentado. Os menores foram surpreendidos por um grupo de aproximadamente seis indivíduos, que teriam aparecido armados e teriam iniciado os disparos.

O menor de 16 anos teria caído no local após ser alvejado várias vezes e o segundo, de 17 anos, teria conseguido fugir do cerco mesmo baleado por diversas vezes, tendo se escondido na mata. Somente pela manhã, ele teria conseguido pedir socorro. Uma equipe do Serviço Atendimento Móvel de Urgência – SAMU – foi acionada e resgatou o jovem até o Hospital Regional em Brasiléia.

A outra vítima, de 16 anos, foi resgatada ainda na noite desta quinta-feira, por uma equipe da Polícia Militar, sendo transferido para Rio Branco, onde passaria por cirurgia. O jovem de 17 anos estava sendo avaliado pela equipe médica para saber se seria necessária a sua transferência para a capital do Acre.

O caso está sendo acompanhado pela equipe do delegado titular do município de Epitaciolândia, Eustáquio Nomerg e sua equipe de investigadores.

Com a colaboração do jornal O Alto Acre.