Defensoria lança cartilha de Direitos das Pessoas com Autismo no Acre

Com as possibilidades previstas em lei para o público com autismo nas esferas federal, estadual e municipal, a Defensoria Pública do Acre lançou, hoje, dia 9, em sua sede, na avenida Antônio da Rocha Viana, em Rio Branco, uma cartilha de Direitos das Pessoas com Autismo.

O evento faz parte das comemorações sobre o autismo elencadas no mês de março. No documento também é possível verificar canais de atendimento e denúncia.

O material informativo é fruto de uma pesquisa monográfica do curso de Direito da Universidade Federal do Acre (Ufac), realizada pelo especialista Raphael Batista da Silva, com orientação do Prof. Dr. Francisco Raimundo Neto. O Subnúcleo de Direitos Humanos 2 (SDH2), e a Escola da Defensoria Pública (Esdpac).

Por ac24horas