Champions League: Arsenal arranca empate contra o Bayern de Munique na Inglaterra

Em jogo eletrizante no Emirates Stadium, em Londres, Arsenal e Bayern de Munique ficaram no empate, por 2 a 2, pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League.

Com o resultado, uma nova igualdade na próxima semana leva a decisão para as penalidades, já que o torneio não tem o critério do gol qualificado fora de casa. As equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (17), às 16h (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique.

Os gols da partida foram marcados por Bukayo Saka e Leandro Trossard, para os Gunners, e Serge Gnabry e Harry Kane, de pênalti, para os Bávaros.

O jogo

A partida foi marcada pelo equilíbrio no Emirates Stadium. Logo nos primeiros minutos, Saka abriu o placar para o time inglês, mas viu o Bayern crescer rapidamente. Com reação comandada pelo astro Harry Kane, a equipe alemã empatou e virou ainda na primeira etapa.

Na segunda etapa, o Arsenal foi à frente e, de tanto pressionar, chegou ao empate – com marcado por Leandro Trossard após belíssima jogada do brasileiro Gabriel Jesus. No fim, ainda deu tempo de uma blitz londrina, mas sem muito sucesso.

Próximos compromissos

Antes de se enfrentaram novamente na Alemanha, Arsenal e Bayern voltam a campo pelos campeonatos nacionais. Enquanto pela Premier League, o time londrino encara o Aston Villa, no próximo domingo (14), pela Bundesliga a equipe bávara recebe o Colônia, no sábado (13).