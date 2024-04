Champions : Real Madrid e Manchester City empatam em jogo de duas viradas

Real Madrid e Manchester City atenderam às altas expectativas e fizeram um jogaço — que terminou empatado em 3 x 3 — pela ida das quartas de final da Champions League, no Santiago Bernabéu, em Madri, nesta terça-feira (9).

Além dos seis gols no placar, o duelo contou com duas viradas e golaços. O visitante City abriu o placar com Bernardo Silva, mas o Real Madrid virou na base do contra-ataque, com Camavinga e Rodrygo.

O brasileiro, inclusive, é o maior artilheiro brasileiro do Real Madrid na história da Champions League, e também atingiu outras marcas históricas.

Na segunda etapa, nova virada: Foden e Gvardiol, com dois chutaços de fora da área, recolocaram o time de Pep Guardiola em vantagem. Mas Valverde, aproveitando assistências de Vinicius Jr., marcou mais um golaço na partida e garantiu o 3 a 3.

Jogo de volta

Agora, Real Madrid e Manchester City vão sem vantagem para a partida da volta, no Etihad Stadium, em Manchester. O duelo está marcado para a próxima quarta-feira, 17, às 16h (horário de Brasília).

Quem vencer, estará na semifinal da Champions League. Em caso de novo empate, o confronto vai para a prorrogação e, se necessário, pênaltis.

Na outra partida de quartas de final desta terça, Arsenal e Bayern de Munique também empataram, mas em 2 a 2.