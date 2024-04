Justiça rejeita denúncia contra Guimê e Sapato por importunação sexual

Expulsos do BBB 23 por assédio, MC Guimê e Antonio Cara de Sapato não devem precisar enfrentar processos sobre o caso. A Justiça do Rio de Janeiro rejeitou a denúncia do Ministério Público contra os dois pela suposta importunação sexual contra Dania Méndez, mexicana que fez uma participação na última edição do programa.

De acordo com o colunista Lucas Pasin, a decisão foi tomada pelo juiz Aylton Cardoso Vasconcellos, que afirma que a ação foi prematura. Para ele, era necessário ouvir a vítima antes de tomar as providências, diferente do que afirma o relatório da delegada do caso, a qual ressaltou que as imagens do programa falavam por si.

No texto da decisão, ele aponta ainda que Dania não confirmou que se sentiu ofendida sexualmente e que o MP chegou a admitir isso. Além disso, a mexicana teria dito que não queria que os dois fossem processados.

Vasconcellos pontua ainda que, anteriormente, foi oferecido um Acordo de Não Persecução Penal para Guimê e Cara de Sapato, entretanto, a defesa do lutador não aceitou e pediu a rejeição da denúncia.

“A decisão é correta e totalmente de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores. Antônio não praticou nenhum ato capaz de atender aos requisitos do crime de importunação sexual”, comemorou Bruno Viana, um dos responsáveis pela defesa de Antonio.

MC Guimê não se manifestou sobre o assunto.