Cruzeiro reage, marca no fim e empata com o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro

O Cruzeiro conseguiu o empate contra o Fortaleza, nesta quarta-feira (17) na Arena Castelão, ao marcar nos acréscimos do jogo. Um gol logo no começo, de Hércules, dava a vitória aos mandantes pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, até Mateus Vital fazer 1 a 1.

A Raposa fez um jogo em que criou chances antes de empatar. João Marcelo, Rafa Silva, Gabriel Veron e Rafael Elias, na melhor de todas, finalizando quase à queima roupa para defesa de reflexo do goleiro rival, ficaram no quase. O Leão do Pici também teve algumas oportunidades, além do gol, em jogo bem movimentado.

Pouco antes de empatar, a Raposa ficou com dez jogadores em campo, após expulsão de Lucas Romero.

O clube mineiro mantém a invencibilidade no Brasileirão, já que havia batido o Botafogo na estreia, no fim de semana, no Mineirão, por 3 a 2. O Fortaleza, também invicto e com os mesmos quatro pontos, é o sexto.

O jogo

O Cruzeiro começou o jogo tentando manter a posse de bola, mas assustava o torcedor toda vez que ensaiava sair jogando com passe lateral no tiro de meta. Por duas oportunidades a bola quase escapou do defensor e sobrou para algum atacante do Fortaleza.

A primeira boa chance foi da Raposa. Matheus Pereira bateu escanteio pela esquerda, na altura da linha da pequena área. Rafa Silva cabeceou com muita força, mas o goleiro João Ricardo espalmou e evitou o gol.

Aos poucos o Leão do Pici foi ficando mais com a bola, e impôs velocidade, principalmente com Yago Pikachu na direita. Com 18 minutos, Pochettino cobrou escanteio da direita, a bola desviou na zaga e sobrou para Hércules, da entrada da área. O volante pegou de primeira, com a perna direita, no cantinho de Anderson, abrindo o placar.

No fim do primeiro tempo o Cruzeiro melhorou e teve duas boas chances. Primeiro com João Marcelo, de cabeça após cruzamento, e depois com Rafa Silva, em um carrinho dentro da área, em conclusão a ótima jogada de Arthur Gomes pela esquerda.

O VAR entrou em ação no comecinho do segundo tempo. Os cruzeirenses pediram toque no braço do lateral Tinga, mas quando Bruno Mota Correia foi no monitor analisar um impedimento de Matheus Pereira foi identificado, anulando qualquer possibilidade de pênalti.

Outra boa chance da Raposa no jogo apareceu com Gabriel Veron, dois minutos depois do jogador entrar no lugar de Ramiro. Matheus Pereira colocou o atacante na cara de João Ricardo, mas Veron chutou para fora.

A melhor oportunidade aconteceu aos 32 minutos, e João Ricardo operou um milagre. Marlon recebeu na esquerda e cruzou para Rafael Elias, que antecipou ao marcador e cabeceou com muita força, mas o goleiro espalmou para cima, no reflexo. No rebote, a bola bateu e voltou nos braços de Joao Ricardo.

No gol de empate, Robert recebeu de Marlon, partiu para cima do marcador, invadiu a na área, dividiu a bola e conseguiu cruzar para trás. A bola sobrou na marca do pênalti, e Vital encheu o pé para empatar.

Próximos jogos

O Cruzeiro tem o clássico contra o Atlético-MG no próximo sábado (20), na Arena MRV, pela terceira rodada do Brasileirão. O jogo será às 21h (de Brasília).

O Fortaleza enfrenta no domingo (21) o Altos, do Piauí, na Arena Castelão, às 19h (de Brasília), em confronto único pelas quartas de final da Copa do Nordeste. A partida fora de casa frente ao Criciúma, pela Série A, foi adiada e ainda não teve data definida.

Fortaleza 1 x 1 Cruzeiro

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison (Pedro Augusto), Hércules e Pochettino (Lucas Sasha); Yago Pikachu (Marinho), Lucero (Renato Kayzer) e Machuca (Moisés). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Cruzeiro: Anderson; William, Neris (Robert), João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Ramiro (Gabriel Veron), Lucas Silva (Mateus Vital) e Matheus Pereira; Arthur Gomes (Barreal) e Rafa Silva (Rafael Elias). Técnico: Fernando Seabra.

Gols: Hércules (18min1ºT) para o Fortaleza/ Mateus Vital (43min2ºT) para o Cruzeiro.

Cartões Amarelos: Lucas Romero (Cruzeiro)

Cartão Vermelho: Lucas Romero (Cruzeiro)

Público total: 22.131 presentes

Renda bruta: R$ 209.448,00

Motivo: 2ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 17 de abril de 2024 (quarta-feira), às 20h (de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza

Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)

Assistentes: Leone Carvalho Rocha (GO) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

Árbitro de vídeo (VAR): Rodrigo Nunes de Sá (Fifa-RJ)