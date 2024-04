Apagão: Atlético-MG sofre gol do Criciúma no fim e empata no estádio Arena MRV

O Atlético-MG ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (17), o Galo empatou com Criciúma por 1 a 1, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela segunda rodada da competição. A partida marcou a estreia da equipe como mandante nesta edição do torneio.

O gol do Atlético foi marcado por Gustavo Scarpa, aos 39 minutos do primeiro tempo. Matheusinho, ex-América, anotou o gol de empate aos 38 minutos da segunda etapa.

O Galo dominou o primeiro tempo e até criou para aumentar o placar, mas desperdiçou as chances. Na segunda etapa, o jogo foi mais igual, com as duas equipes alternando momentos de liderança. O Criciúma aproveitou no fim com Matheusinho.

O Atlético volta a campo no próximo sábado (20) e encara o Cruzeiro na Arena MRV. O clássico, marcado para 21h (de Brasília), será o primeiro encontro das duas equipes após a decisão do Campeonato Mineiro. Na ocasião, o Galo venceu o rival por 3 a 1, no Mineirão, e garantiu o pentacampeonato estadual.

Time modificado

Para encarar o Tigre, Gabriel Milito fez mudanças na equipe. O zagueiro Jemerson, que se chocou na trave no empate com o Corinthians, nem relacionado foi. Ele ainda sente dores no local e ganhou descanso. Igor Rabello foi acionado na vaga.

No meio de campo, Rodrigo Battaglia, suspenso pela expulsão na estreia, foi substituído por Alan Franco. Matías Zaracho, poupado, deu lugar a Gustavo Scarpa. Na lateral, Rubens entrou no lugar de Arana, que também foi para o banco para ser preservado.

Aos seis minutos de bola rolando, Rubens dividiu com Mateus, jogador da equipe catarinense, e levou as mãos ao joelho. Sentindo muitas dores, o camisa 44 deixou o gramado no carro-maca e foi substituído pelo dono da posição. O descanso de Arana não durou muito tempo.

Apagão na Arena

Aos 23 minutos, uma cena inusitada aconteceu na Arena MRV. Com problema interno na distribuição, parte das luzes do estádio se apagaram. A bola só voltou a rolar oito minutos depois. Enquanto isso, os treinadores aproveitaram para orientar os respectivos comandos.

Melhor no primeiro tempo de jogo e criou as melhores chances, o Galo foi premiado aos 33 minutos. Gustavo Scarpa partiu do lado direito, cortou o adversário e bateu forte para estufar a rede. Foi o terceiro gol do camisa 6 pelo clube.

Mais chances

Antes de abrir o marcador, o meia já havia criado duas boas chances. Depois do gol, outros companheiros também aproveitaram para tentar ampliar.

As principais oportunidades vieram com Hulk e Paulinho. A dupla, porém, não estava com a “pontaria calibrada” nos primeiros 45 minutos.

Na volta do intervalo, o Atlético seguiu intenso e buscando ampliar o marcador. O Criciúma, por sua vez, também tentava dar resposta, mas sempre barrado pela defesa alvinegra.

Empate dos visitantes

Aos 6, o inspirado Scarpa chutou de fora da área. A bola, em curva, arrancou o grito de “uh!” das arquibancadas da Arena. Ela passou raspando a trave.

O Atlético seguia na liderança do placar, mas passou a correr riscos. Sem conseguir ampliar o marcador, Everson passou a ser acionado na partida. O goleiro precisou fazer algumas intervenções para manter os visitantes com o zero no placar.

Aos 38 minutos, o Criciúma chegou ao empate do jogo. Após cruzamento na área, a bola sobrou para Matheusinho. O meia, ex-América, tocou na segunda trave para dentro das redes.

Atlético-MG 1 x 1 Criciúma

Atlético: Everson; Saravia, Igor Rabello, Mauricio Lemos, Rubens (Guilherme Arana); Otávio, Alan Franco, Igor Gomes (Zaracho), Gustavo Scarpa (Alisson); Hulk (Vargas) e Paulinho (Cadu). Técnico: Gabriel Milito.

Criciúma: Alisson; Claudinho, Rodrigo, Walisson Maia e Marcelo Hermes; Higor Meritão, Barreto (Barcia) Fellipe Mateus (Eliédson), Marquinhos Gabriel (Arthur Caíke) e Trauco; Bolasie (Matheusinho). Técnico: Cláudio Tencati.

Motivo: 2ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Data: 17 de abril de 2024.

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte.

Horário: 20h (de Brasília).

Arbitragem: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE), auxiliado por lessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE).

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ).

Gol: Gustavo Scarpa, do Atlético, aos 39’/1ºT; Matheusinho, do Criciúma, aos 38’/2ºT.

Cartões amarelos: Guilherme Arana, Alan Franco (Atlético); Rodrigo e Marcelo Hermes (Criciúma).

Público: 24.613.

Renda: R$ 1.072.818,48.