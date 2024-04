Com falhas de Cássio, Corinthians é derrotado pelo Juventude no Brasileirão 2024

O Corinthians perdeu por 2 a 0 para o Juventude, nesta quarta-feira (17), no Alfredo Jaconi, e segue sem vencer no Campeonato Brasileiro de 2024. O ponto baixo da noite foi o goleiro Cássio, que falhou em ambos os gols do time gaúcho.

Ambos saíram no segundo tempo, em um espaço de seis minutos de diferença. No primeiro, Jean Carlos arriscou de longe e Cássio não conseguiu chegar na bola.

No segundo, o goleiro tentou passe arriscado, Jean Carlos chegou antes e serviu Lucas Barbosa, que desviou para o gol vazio.

Com um ponto conquistado, o Corinthians fica na 16ª posição e pode entrar na zona de rebaixamento dependendo do resultado de Botafogo x Atlético-GO, que jogam nesta quinta-feira (18).

Já o Juventude vai a quatro pontos e assume provisoriamente a terceira posição do Brasileirão.

Meias juntos

Rodrigo Garro e Igor Coronado tiveram a primeira oportunidade atuando juntos desde o início da partida. Os dois jogaram como meio-campistas centralizados, posicionados logo à frente de Raniele, responsável pelo combate.

Como esperado, o Corinthians demonstrou logo nos primeiros minutos que a parte técnica estava refinada, com dois “arcos” para as “flechas” do ataque. Defensivamente, porém, o time pareceu exposto às estocadas do Juventude.

Gol ou não?

A primeira oportunidade clara de gol do Corinthians saiu em uma jogada muito trabalhada com António Oliveira. Pelo meio, Coronado encontrou Fagner em velocidade, que cruzou para Yuri Alberto chutar com perigo.

A bola bateu rapidamente no lado de fora da rede, confundindo alguns torcedores nas arquibancadas, que comemoraram um gol que nunca existiu.

Juventude busca jogo

Se o Corinthians mostrou que seria o responsável por propor jogo, o Juventude respondeu que, no Alfredo Jaconi, faria jogo duro. O time de Róger Machado, após um mau início, subiu suas linhas de marcação e passou a anular a criatividade do Corinthians.

Em dado momento do primeiro tempo, Jean Carlos chegou a ficar cara a cara com Cássio, mas chutou fraco e parou no goleiro corintiano.

Cara a cara!

O Corinthians voltou mudado para o segundo tempo, com Maycon na vaga de Wesley. A equipe buscava ter maior controle do meio-campo, algo que surtiu efeito logo nos primeiros minutos da etapa complementar.

Aos 2 minutos, Rodrigo Garro recebeu no meio e deu lindo lançamento para Yuri Alberto. O camisa 9 deu bela arrancada, ficou cara a cara com Gabriel Vasconcellos, mas bateu em cima do goleiro do Juventude.

Quem não faz…

O Juventude respondeu logo à chance clara perdida pelo Corinthians. Em lance de contra-ataque, Jean Carlos conduziu pelo lado esquerdo e bateu forte. Cássio, que pareceu mal posicionado, viu a bola estufar suas redes.

O posicionamento do goleiro, inclusive, foi a principal contestação dos corintianos, irritados com o gol sofrido. E ficou a dúvida, se o ídolo histórico do Corinthians teria falhado, ou não, no gol do Juventude.

Se a postura de Cássio foi questionável no primeiro gol do Juventude, certamente não foi no segundo tento da equipe gaúcha. Afinal, o tento saiu de um passe errado do arqueiro alvinegro dentro da própria área corintiana.

No lance, o Juventude saiu para pressionar a saída de bola do goleiro, que buscou passe para Félix Torres. O toque ficou curto e encontrou o ataque adversário. Com gol aberto, Lucas Barbosa apenas tocou e ampliou o placar.

Juventude x Corinthians

Juventude

Gabriel Vasconcellos; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Gabriel Inocêncio; Caíque, Jadson e Jean Carlos (Marcelinho); Nenê (Mandaca), Lucas Barbosa (Ruan) e Erick Farias (Werik Popó). Técnico: Roger Machado.

Corinthians

Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele (Fausto Vera), Rodrigo Garro e Igor Coronado; Romero (Gustavo Mosquito), Wesley (Maycon) e Yuri Alberto (Pedro Raul).