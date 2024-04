Brasileirão: Vasco perde para RB Bragantino pela 2ª rodada

Depois de vencer o Grêmio na estreia, o Vasco foi derrotado pelo Red Bull Bragantino por 2 a 1, nesta quarta-feira (17), em Bragança Paulista, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

O duelo ficou condicionado por um gol de Nacho Laquintana logo no começo, com 5 minutos de jogo, aproveitando falha do goleiro Leo Jardim, do Vasco.

O time carioca conseguiu empatar na etapa final, com gol do argentino Vegetti, mas Vitinho voltou a botar os donos da casa em vantagem aos 32 minutos, aproveitando desvio do zagueiro Maicon.

Com quatro pontos, o Massa Bruta assume a terceira posição da tabela. Já o Vasco para nos três pontos e fica com a oitava posição.

Os times voltam a campo no sábado (20) pela terceira rodada do Brasileirão. O Vasco tem o clássico com o Fluminense, às 16h no Maracanã, enquanto o Bragantino recebe o Corinthians, às 18h30, no Nabi Abi Chedid. Confira a classificação completa e a tabela da Série A.

Bragantino larga na frente

O Bragantino impôs um ritmo intenso desde o apito inicial, como é característico do time de Pedro Caixinha atuando no Nabi Abi Chedid, e logo conseguiu largar na frente do marcador.

Em rara falha de Léo Jardim, que espalmou chute fraco de Hurtado para dentro da área, Laquintana aproveitou e empurrou para a rede: 1 a 0 para o Massa Bruta diante do Vasco!

A partida ficou aberta e o Bragantino quase ampliou em nova jogada envolvendo Hurtado e Laquintana, mas a finalização do lateral saiu rente à trave da meta adversária, aos 18.

Só dá Vegetti

Depois, foi o centroavante Vegetti quem teve as melhores chances da primeira etapa. Aos 23, cabeceou por cima do gol de Lucão.

Aos 31, balançou a rede, mas a posição de impedimento de Rossi, que deu a assistência, foi marcada, e a rede não balançou mais antes do intervalo, apesar das chances dos dois times.

Na volta para o segundo tempo, o cenário seguiu o mesmo: Vegetti acertou a trave, aos cinco, e cabeceou com perigo, aos sete. A bola aérea foi o caminho do Vasco.

E, de tanto insistir, a equipe de Ramón Díaz chegou ao empate. Aos 17, David fez boa tabelinha com Rayan e cruzou na medida para Vegetti, que, enfim, deixou tudo igual: 1 a 1!

Vitinho garante vitória do Massa Bruta

Tanto Caixinha quanto Díaz colocaram mais velocidade em campo com as substituições, buscando os três pontos. O jogo, assim, seguiu franco, com espaço para os dois times.

As mudanças de Caixinha foram mais certeiras. No primeiro lance de Bruninho, aos 26, o atacante, quase marcou em chute à direita do gol do Vasco.

Aos 33, Eric Ramires acionou Vitinho pelo lado direito – dois atletas acionados após o intervalo. O camisa 28 driblou dois marcadores e bateu para o gol.

O leve desvio de Maicon fez com que a bola entrasse no ângulo, acabando com as chances de reação de Léo Jardim: 2 a 1 para o Bragantino!

Red Bull Bragantino 2 x 1 Vasco

Red Bull Bragantino: Lucão; Andrés Hurtado, Douglas Mendes e Luan Cândido; Raul (Jadsom), Gustavo Neves (Bruninho), Juninho Capixaba (Vitinho) e Guilherme Lopes; Eduardo Sasha (Thiago Borbas), Laquintana e Henry Mosquera (Eric Ramires). Técnico: Pedro Caixinha.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Léo, João Victor (Maicon) e Lucas Piton; Sforza, Matheus Carvalho (Zé Gabriel) e Galdames; David (Adson), Rossi (Rayan) e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

Gols: Laquintana (6’/1ºT) e Vitinho (33’/2ºT), do Bragantino; Vegetti (18’/2ºT), do Vasco.

Cartão amarelo: Vitinho (BRG); Matheus Carvalho (VAS).

Cartão vermelho: Não houve.

Renda e público: R$ 242.190,00 / 5.448 pagantes / 5.532 presentes.

Motivo: Jogo da 2ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Local: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista, São Paulo.

Data e hora: 17 de abril de 2024, às 19h (de Brasília).

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Fifa-MG).

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Fernanda Kruger (Fifa-MT).

Arbitro de vídeo: Charly Wendy Straub Deretti (Fifa-SC).