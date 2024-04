Inter vence Palmeiras e segue com 100% de aproveitamento

Com direito a Lei do Ex de Wesley, o Internacional surpreendeu o Palmeiras, nesta quarta-feira (17), ao vencer por 1 a 0 o duelo pela 2ª rodada do Brasileirão, na Arena Barueri.

Foi o único gol da partida, marcado ainda na primeira etapa. Antes de Wesley abrir o placar, Rafael Borré, que deu assistência para o gol, tinha desperdiçado um pênalti.

Com a vitória, o Inter chega a 6 pontos e mantém o 100% de aproveitamento no Brasileirão. É, provisoriamente, o líder da tabela. Já o Palmeiras, que venceu na estreia, para nos 3 pontos, na 11ª posição.

Próximos jogos

O Palmeiras volta a campo neste domingo (21) para um dos jogos mais aguardados da Série A. A equipe recebe no Allianz Parque, em São Paulo, o Flamengo. O confronto começa às 16h (de Brasília).

No mesmo dia e horário, o Inter tem pela frente o Athletico, na Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná.

As partidas são válidas pela terceira rodada do Brasileirão.

O jogo

Palmeiras ofensivo

O Palmeiras começou o jogo com a formação mais próxima da considerada ideal. A única ausência foi o meio-campista Zé Rafael, que ainda se recupera de uma lombalgia.

Com essas principais peças, Abel Ferreira montou uma linha de quatro jogadores ofensivos, quando se lançava ao ataque. Mayke pela direita, Endrick e Flaco López mais centralizados, e Lázaro avançando pela ponta esquerda.

O time alviverde, no início, conseguiu ter mais posse de bola. Só que, do outro lado, havia um adversário mais incisivo no ataque.

Pênalti perdido

Aos 19 minutos, o Internacional foi quem mais se aproximou do gol. Wesley foi derrubado por Gustavo Gómez, e a arbitragem marcou, acertadamente, a penalidade.

Na cobrança, no entanto, Borré finalizou de maneira bisonha e isolou por cima da meta de Weverton.

Endrick aparece

Aos 27, o Palmeiras deu uma resposta e criou, até então, a melhor oportunidade da equipe.

Depois de tentar muitas ligações diretas, Endrick decidiu resolver por conta própria e se livrou de três marcadores. Na sequência, Raphael Veiga chutou na rede pelo lado de fora.

O Palmeiras, então, passou a ter até certo controle do jogo. Porém, ainda não conseguia ser incisivo como o rival.

Inter sai na frente

Nesse cenário, após perder o pênalti, Borré se redimiu. Ele roubou a bola de Piquerez e deu a assistência para Wesley chutar cruzado sem chances para Weverton, aos 44 minutos.

O Inter foi cirúrgico no ataque e poderia ter feito mais. Nos acréscimos, Borré ainda perdeu um gol de cabeça, livre na área.

O Colorado foi para o intervalo com 1 a 0, podendo ter feito mais.

Segundo tempo

As duas equipes voltaram do intervalo com a mesma formação, e o Palmeiras começou, novamente, com mais posse de bola e esperando novos momentos de inspiração de Endrick.

Jogador de maior movimentação no ataque alviverde, o atleta de 17 anos, no entanto, apareceu sem pontaria. Aos dez minutos, ele finalizou mal depois de um cruzamento rasteiro.

Defesa fechada

O lance de Endrick foi algo isolado até a metade da etapa final. O Palmeiras encontrou dificuldade para desestruturar da defesa do Inter, que se fechou bem na partida e só pecou na falta de velocidade para se lançar ao ataque quando recuperava a bola.

Ainda assim, o gol solitário de Wesley e a retaguarda sólida montada por Coudet, que ainda ganhou o reforço de Robert Renan e suportou a pressão na reta final, foram suficientes para derrubar o atual bicampeão brasileiro.