Flamengo vence o São Paulo e aumenta pressão sobre Carpini

O Flamengo venceu o São Paulo por 2 a 1, nesta quarta-feira (17), no Maracanã, e assumiu a liderança do Brasileirão. Ao mesmo tempo, aumentou a pressão sobre o técnico Thiago Carpini no time paulista.

Os gols dos donos da casa foram marcados por Luiz Araújo (revelado pelo São Paulo) e De La Cruz (o segundo em dois jogos). Pelo São Paulo, Ferreirinha descontou.

Os dois times começam o campeonato em situações opostas. Enquanto o Flamengo venceu ambos os jogos que teve, o São Paulo perdeu os dois e está na zona de rebaixamento.

Adeus, Carpini?

Se a diretoria contava com um resultado positivo para dar uma sobrevida para Thiago Carpini no comando técnico, aconteceu o previsto. Novamente se viu um São Paulo perdido e sem criatividade.

E dessa vez contra o elenco mais caro do futebol da América do Sul, em pleno Maracanã. O duelo foi dominado pelo Rubro-Negro, que nada tem a ver com a crise dos paulistas.

A partida pode ter dado a resposta que a diretoria do São Paulo esperava. A demissão de Carpini tem tudo para ser sacramentada.

Gol natural

Quem prestava atenção no Maracanã sabia que o gol do Flamengo ia sair da forma mais natural possível. Não era preciso um futebol vistoso, nem acuar o São Paulo. A pressão na equipe paulista e em Thiago Carpini falava por si só.

Nos primeiros 20 minutos de jogo, a bola “queimava” no pé dos jogadores do Tricolor. E o gol saiu com a famosa e infálivel “Lei do Ex”.

Luiz Araújo foi poupado por desgaste físico, mas teve que ser acionado por lesão de Cebolinha. Ao receber bola na ponta, driblou Michel Araújo e não perdoou. Vantagem para o leve Flamengo: 1 a 0.

Última tentativa

Com o resultado adverso, Carpini colocou o São Paulo mais ofensivo, desfazendo a formação com três zagueiros e colocando Erick e Ferreira para tentar mudar o panorama do duelo.

Mesmo com mais posse, os são-paulinos seguiram pouco agressivos. Com o resultado na mão, o Flamengo aproveitou e foi para cima em busca de garantir a vitória.

Em bela jogada de Pedro, De La Cruz aproveitou rebote de Rafael e jogou a pá de cal no São Paulo.

Suspiro tricolor

Quando o jogo se encaminhava para um final tranquilo para o Flamengo, o São Paulo resolveu colocar fogo na partida. Em uma ótima descida pela direita, Alisson cruzou na medida para Ferreira de cabeça mandar para o fundo do gol e levantar a torcida tricolor em bom número no Maracanã.

Próximos jogos

O Flamengo terá pela frente um importante duelo contra o Palmeiras, no domingo (21), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque. Novamente longe do MorumBIS, o São Paulo visita o Atlético-GO, no Antônio Accioly, em Goiânia, também no domingo, às 18h30 (de Brasília).

Flamengo 2×1 São Paulo

Flamengo: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, Pulgar e De La Cruz (Gerson); Everton Cebolinha (Luiz Araújo), Bruno Henrique (Victor Hugo) e Pedro. Técnico: Tite.

São Paulo: Rafael; Ferraresi (Erick), Arboleda e Diego Costa; Igor Vinícius; Pablo Maia (Juan), Alisson, Michel Araújo (Ferreira) e Wellington; Luciano e Calleri (André Silva). Técnico: Thiago Carpini.

Gols: Luiz Araújo (aos 17min do 1ºT), De La Cruz (aos 8min do 2ºT) para o Flamengo; Ferreira (aos 33min do 2ºT) para o São Paulo.

Cartão amarelo: Fabrício Bruno (FLA); Igor Vinícius, Míchel Araújo, Luciano (SPA)

Motivo: Jogo da 2ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Renda e Público: R$ 2.496.042,50/48.103 presentes

Data e hora: 17 de abril de 2024, às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa/RS) e Maurício Coelho Silva Penna (RS)

Arbitro de vídeo: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)