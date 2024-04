Com time misto, Palmeiras empata com o San Lorenzo

O Palmeiras estreou na Conmebol Libertadores empatando com o San Lorenzo em 1 a 1, nesta quarta-feira (3), na Argentina. Dividindo atenções com a final do Campeonato Paulista, o Verdão nem levou boa parte dos titulares para a viagem a Buenos Aires e saiu atrás no placar, com gol de Romaña, ainda no primeiro tempo. O empate veio com Piquerez, em precisa cobrança de falta no estádio Nuevo Gasometro.