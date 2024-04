Botafogo perde no Nilton Santos para o Junior Barranquilla

Situação do grupo e próximos jogos

O Botafogo é o lanterna do grupo C, atrás da LDU-EQU.

Na segunda rodada, o Junior recebe o Universitario, em Barranquilla, na próxima terça (9). O Botafogo visita a LDU, em Quito, na quinta (11).

Bacca comanda a noite

A primeira etapa teve Carlos Bacca como protagonista. Aos 37 anos, o experiente atacante contou com os Enamorado e Chara para tomar conta das ações ofensivas. A desorganização defensiva do Botafogo, exposta desde o apito inicial, logo cobrou seu preço. Aos nove, a bola bateu na mão de Hugo e o pênalti foi marcado.

Gatito Fernández foi no canto certo, mas a cobrança de Bacca foi perfeita, abrindo o placar no Nilton Santos: 1 a 0. O gol deixou o time de Fábio Matias ainda mais ansioso. Júnior Santos fez duas boas jogadas, mas, ao mesmo tempo, o Botafogo desperdiçou a posse, com os zagueiros arriscando chutes de muito longe.

Golaços do Junior

O time colombiano passou a aproveitar os contra-ataques oferecidos pelo Botafogo. Foi assim aos 28, quando Chara ficou com a bola após escanteio contra o Junior Barranquilla e teve o campo todo à disposição para lançar Enamorado. O camisa 99 invadiu a área e tocou para Fuentes ampliar a vantagem do Junior: 2 a 0!

Aos 40, Bacca – mais uma vez – deixou os adversários para trás ao tabelar com Fuentes na intermediária. O lançamento o deixou cara a cara com Gatito Fernández, a quem o camisa 70 driblou com facilidade e fez 3 a 0 para o Junior Barranquilla. Festa colombiana no gramado e vaias nas arquibancadas do Estádio Nilton Santos.

Hugo desconta antes do intervalo

Neste momento, o Botafogo já não tinha mais qualquer organização ou sistema tático definido em campo, mas, ainda assim, ensaiou uma reação antes do intervalo. Em cruzamento de Barboza, Tiquinho Soares escorou para Hugo, em bonita finalização de dentro da área, descontar para o Botafogo: 3 a 1 aos 41 minutos.

Etapa final sem emoções

Com Luiz Henrique e Tchê Tchê nos lugares de Savarino e Gregore, o Botafogo foi para o tudo ou nada na volta do intervalo. O Junior, por sua vez, valorizou cada tiro de meta, lateral ou escanteio, o que irritou os alvinegros. Os muitos erros técnicos impediram qualquer chance até os 21, quando Jeffinho substituiu Eduardo.

Poucos minutos depois, Arturo Reyes reequilibrou a partida com as entradas de Albornoz e Marco Pérez. Os quatro atacantes em campo não significaram nada ao Botafogo. Os zagueiros e os laterais, insistentemente, levantaram a bola na área – sem sucesso. No fim, com o toque de bola do Junior, a torcida ironizou com “olé”.

Botafogo 1 x 3 Junior Barranquilla

Botafogo: Gatito Fernández; Mateo Ponte (Rafael), Lucas Halter, Alexander Barboza e Hugo; Marlon Freitas (Óscar Romero) e Gregore (Tchê Tchê) e Eduardo (Jeffinho); Júnior Santos, Savarino (Luiz Henrique) e Tiquinho Soares. Técnico: Fábio Matias.

Junior Barranquilla: Santiago Mele; Walmer Pacheco, Brayan Ceballos, Jermein Peña e Gabriel Fuentes; Didier Moreno, Víctor Cantillo (Bocanegra) e Caicedo (Herrera); José Enamorado (Albornoz), Yimmi Chara (Martínez) e Carlos Bacca (Marco Pérez). Técnico: Arturo Reyes.

Gols: Hugo (43’/1ºT), do Botafogo, e Carlos Bacca (13’/1ºT e 41’/1ºT) e Gabriel Fuentes (28’/1ºT), do Junior Barranquilla.

Cartão amarelo: Tiquinho Soares e Júnior Santos (BOT); Walmer Pacheco, Brayan Ceballos e Albornoz (JUN)

Cartão vermelho: Não houve.

Renda e público: R$ 1.542.427,50 / 35.513 pagantes / 39.039 presentes.

Motivo: 1ª rodada do Grupo D da Libertadores.

Data e hora: 3 de abril de 2024, às 19h (de Brasília).

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).

Árbitro: Cristian Garay (CHI).

Assistentes: José Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI).

Árbitro de vídeo: Manuel Vergara (CHI).