Alianza Lima sai na frente, mas Fluminense reage e empata

O Fluminense começou o jogo com seu tradicional toque de bola, tentando controlar as ações. No entanto, encontrou em Serna um problema para conter. O atacante do Alianza Lima deu muito trabalho em contra-ataques, aproveitando erros defensivos da defesa. Na terceira tentativa, não desperdiçou e abriu o placar aos 34 minutos do primeiro tempo. A situação poderia ter ficado pior se Waterman tivesse aproveitado duas oportunidades de aumentar a vantagem para o clube peruano, uma no fim do primeiro tempo e outra logo no começo do segundo,