Payet lesiona o joelho e desfalcará o Vasco no início do Campeonato Brasileiro

O Vasco não terá seu principal jogador no início do Campeonato Brasileiro. Payet lesionou o joelho e vai desfalcar o time nos primeiros jogos da competição. A previsão é que o francês fique fora de combate por até quatro semanas.

O clube informou que Payet sofreu uma entorse no ligamento colateral medial do joelho direito, no treino de terça-feira. Ele já iniciou tratamento.

Caso a recuperação ande como o planejado, a tendência é que Payet fique à disposição de Ramón Díaz para o jogo contra o Athletico-PR, pela quinta rodada do Brasileirão. Ele será avaliado diariamente e há chance de voltar antes do prazo.

Payet fez bons jogos pelo Vasco no primeiro trimestre, e o clube vinha tendo cuidado especial com o francês, que já tem 37 anos. Em 11 jogos, ele marcou dois gols e deu cinco assistências – ao lado de Vegetti, é o jogador com mais participações em gols na temporada.

Por Globo Esporte