Chamamento público para credenciamento de instituições de ensino superior é lançado pela Sead

A Secretaria de Estado de Administração do Acre (Sead) lançou recentemente o Edital de Chamamento Público nº 003/2023 – CPL/Selic – Sead, buscando credenciar instituições de ensino superior privadas especializadas nas áreas de Gestão Pública, Administração, Gestão de Recursos Humanos, Gestão da Tecnologia da Informação e Gestão Ambiental. O objetivo é fortalecer a educação superior em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, no Acre, por meio da oferta de cursos de graduação em áreas específicas.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente nesta sexta-feira, 12 de abril. Caso sejam necessárias informações adicionais ou esclarecimentos relacionados ao edital, deve-se entrar em contato com os organizadores pelo e-mail [email protected] ou [email protected], ou ainda pessoalmente na Secretaria Adjunta de Compras, Licitações e Contratos (Selic), situada na Estrada do Aviário, 927, bairro Aviário, em Rio Branco. O horário de atendimento é das 7h às 14h.

Para participar, as instituições devem estar credenciadas pelo Ministério da Educação (MEC) para ministrar cursos de graduação. Além disso, devem apresentar propostas detalhadas, incluindo descrição da realidade a ser atendida, metas a serem alcançadas, previsão de receitas e despesas, entre outros requisitos que constam no edital. O credenciamento e o recebimento dos envelopes contendo os documentos dos interessados será realizado pela Comissão Permanente de Licitação (CPL), no dia 12, às 8h, na sala de reunião da Selic.

Após a homologação, as instituições selecionadas serão contratadas para a execução dos serviços, conforme estabelecido nos termos do edital. A fiscalização e o acompanhamento dos serviços serão realizados por representantes designados pela Administração Pública, conforme previsto na legislação vigente.

O edital completo, com todas as informações e requisitos, está disponível no site www.licitacao.ac.gov.br, ou por meio do link: Chamamento Público nº 0032023 – CPLSelic – Sead. As instituições interessadas devem atentar aos prazos e exigências para assegurar sua participação no processo de credenciamento. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (68) 3215-4600.