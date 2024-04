Deracre envia mais insumos para pista de pouso do aeródromo do Jordão

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), enviou nesta terça-feira, 9, mais insumos para a operação tapa-buraco na pista de pouso do aeródromo do Jordão.

“Estamos enviando os insumos para agilizar os trabalhos no aeródromo”, afirmou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

Devido ao fato de o acesso do município ser restrito às malhas aérea e fluvial, o transporte de insumos e materiais se torna um desafio e o rio é o meio mais viável. O Deracre dispõe de uma balsa para realizar o trabalho.

Os insumos partem de Tarauacá, onde é realizada uma das etapas de transbordo para o envio dos insumos, transportados em caminhões e retirados com ajuda de retroescavadeiras, que descem o barranco e descarregam os materiais em rampas.