Campeonato de games abrirá inscrições na próxima segunda-feira (15)

A partir da próxima segunda-feira, dia 15, estarão abertas as inscrições para o Campeonato Interbairros de Games categoria Free Fire promovido pelo governo do Acre através da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) em parceria com a Secretaria Adjunta de Esportes e Juventude (Seaj). Como pré-requisito, os jogadores precisam se inscrever em um dos cursos da plataforma de capacitação do Polo Digital.

“Estamos unindo entretenimento com qualificação profissional e, desta forma, incentivando o jovem a se aprofundar no mundo tecnológico”, disse o titular da Seict, Assurbanipal Mesquita durante o lançamento do projeto, na manhã desta segunda-feira, dia 12, na sede da Federação da Indústria do Estado do Acre.

As inscrições acontecem entre o dia 15 e o dia 03 de maio e podem ser feitas através de um código eletrônico que será divulgado pela organização do certame ou de forma presencial, na sede da Umamrb em Rio Branco.

O secretário de governo, Alysson Bestene participou do evento. O certame terá incentivo da Assembleia Legislativa por meio de uma emenda individual do deputado Luiz Gonzaga.