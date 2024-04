Brasileirão tem três árbitros afastados após primeira rodada polêmica

A CBF afastou três árbitros do quadro de arbitragem do Brasileirão após a primeira rodada do torneio em 2024. Os profissionais ficarão afastados por tempo indeterminado e passarão por treinamento durante o período em que estiverem longe dos gramados. A informação é do Uol.

Flávio Rodrigues de Souza, André Luiz Skettino e Yuri Elino foram os árbitros afastados pela entidade. Os árbitros foram os responsáveis por apitar as três partidas envolvidas em polêmicas no último final de semana, nos jogos entre Vasco e Grêmio, Atlético-GO e Flamengo e Corinthians e Atlético-MG. Os duelos também ficaram marcados por reclamações dos times envolvidos, incluindo críticas duras à arbitragem do campeonato e a CBF por parte do presidente do Atlético-GO, Adson Batista, e do vice de Futebol do Grêmio, Antônio Brum. Em declaração em comum, ambos dirigentes classificaram a atuação dos árbitros de suas respectivas partidas como “uma vergonha” ao futebol brasileiro.

Em suas redes sociais, o Atlético-MG também se pronunciou sobre a arbitragem do duelo contra o Corinthians e afirmou que faria uma reclamação formal a CBF pela atuação de Yuri Elino.