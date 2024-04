Audiência de policial penal acusado de matar jovem na Expoacre é suspensa

O julgamento de instrução do policial penal Raimundo Nonato Veloso da Silva Neto, acusado de matar Wesley Santos durante a última noite da Expoacre em 2023, foi suspenso nesta quarta-feira, 3, na 1ª Vara do Tribunal do Júri no Fórum Criminal da Cidade da Justiça, em Rio Branco.

Segundo informações repassadas ao ac24horas, o promotor de justiça Carlos Pescador pediu diligências, pois duas testemunhas arroladas pelo Ministério Público não compareceram. O pedido foi acatado pelo juiz Flávio Mariano.

A advogada Gicielle Rodrigues revelou que durante o julgamento foram arroladas 6 testemunhas, das quais 4 foram ouvidas. As duas que não puderam comparecer serão ouvidas juntamente com as demais 6 testemunhas arroladas pela defesa do acusado. A expectativa é que eles sejam ouvidos em uma nova audiência ainda sem data definida.