Associação Acreana de Cinema abre inscrições para XIV Festival de Vídeos

A Associação Acreana de Cinema (Asacine) divulgou esta semana o regulamento e a Ficha de Inscrição para o XIV Festival Acreano de Vídeos 2024.

O projeto, que é financiado pelo edital do Fundo Estadual de Cultura da Fundação Elias Mansour (FEM), será realizado pela Asacine. O regulamento já está disponível nas redes sociais da entidade e as inscrições se encerram no próximo dia 16 de maio.

O festival é um evento promovido pela Asacine desde os anos de 1980. Tem como objetivo fomentar as produções cinematográficas locais e trabalhar na formação de novos profissionais, investindo em capacitações, através de oficinas, palestras e exibições de filmes produzidos por produtores acreanos.

“O festival é sempre uma ótima oportunidade para as pessoas que estão interessadas em saber mais sobre as nossas produções cinematográficas e aprender sobre o audiovisual. Nosso evento representa uma vitrine para divulgar os trabalhos dos novos talentos”, ressaltou Enilson Amorim, que é presidente da Asacine.

Como participar

As inscrições poderão ser feitas por cineastas devidamente associados na Asacine e que estejam com sua anuidade em dia. O produtor poderá preencher a Ficha de Inscrição em formato digital https://forms.gle/HrLWoGMb7EPE4Hwg8 que será enviado para o e-mail [email protected].

As obras cinematográficas inscritas no XIV Festival Acreano de Vídeos deverão ser enviadas a partir do dia 16 de abril até o dia 16 de maio, pelo e-mail da entidade: [email protected] através do Google Drive ou presencialmente, no endereço da instituição, sito à rua Francisco Mangabeira, número 69, bairro do Bosque.