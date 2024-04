Adolescentes destroem Lamborghini de R$ 2,5 milhões em test drive

Dois adolescentes, de 13 anos, destruíram uma Lamborghini avaliada em US$ 500 mil (cerca de R$ 2,5 milhões, na cotação atual) durante um test drive, no Canadá. Sem carteira de motorista e durante uma forte chuva, os jovens perderam o controle da direção e colidiram contra a beira de uma estrada. O dono do carro informou não ter percebido que os jovens eram menores de 18 anos.

Após o dono da Lamborghini oferecer o test drive a possíveis compradores e os dois adolescentes alegarem ter idade para dirigir o veículo, os jovens entraram no carro esportivo italiano e dirigiram pelas ruas, até chegarem à West Vancouver Highway, onde atingiram velocidade de 100 km/h.

Nesse modelo de carro, essa velocidade é alcançada em apenas 2,9 segundos. Os adolescentes perderam o controle e baterem violentamente contra a beira da estrada. O carro ficou completamente destruído. Os jovens fugiram do local sem ferimentos.

“Não acreditamos que o proprietário registrado soubesse a verdadeira idade deste jovem ou que ele não tivesse carteira de motorista” disse o policial Chris Bigland, ao North Shore News. “A incapacidade do motorista de conduzir este veículo àquela velocidade e nestas condições meteorológicas foi um fator importante que contribuiu [para o acidente]”.

A lei canadense estabelece, como idade mínima de responsabilidade criminal, 12 anos; por isso, os jovens vão enfrentar acusações legais. De acordo com a mídia local, eles são acusados de excesso de velocidade, dirigir sem carteira, direção perigosa e abandono do local do acidente.

O proprietário não vai enfrentar qualquer tipo de acusação criminal, e avalia acionar a Justiça para solicitar indenização financeira pelos danos causados ao veículo.