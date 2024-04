Acusado de assédio sexual por jogadoras, técnico pede afastamento do Santos

O Santos anunciou, nesta segunda-feira (15), que o técnico Kleiton Lima, do time feminino, solicitou o afastamento do cargo. O treinador, acusado de assédio sexual a jogadoras, tem sido alvo de protestos no Brasileirão Feminino desde que retornou ao Peixe.

Em nota oficial, o clube afirmou que a solicitação partiu do próprio treinador para preservar sua família e sua integridade. O Santos aceitou o pedido e reiterou a confiança no profissional até que o assunto seja definitivamente resolvido.

Ao todo, foram 19 denúncias anônimas de assédio sexual partindo do treinador do Santos. As cartas também relatavam que as vestimentas do treinador deixavam marcado seu órgão genital. Ele retornou ao Peixe neste ano com respaldo do presidente Marcelo Teixeira.

Em ato de protesto, jogadoras de Corinthians, Palmeiras e Avaí se perfilaram no hino nacional cobrindo as bocas e os ouvidos, alegando que as críticas não foram ouvidas.

Veja a nota oficial do Santos

Para preservar sua família, sua integridade e o próprio Santos Futebol Clube, Kleiton Lima solicitou hoje afastamento do cargo de técnico das Sereias da Vila. Por ser tratar de uma decisão pessoal, o Santos Futebol Clube aceitou o pedido e reiterou sua confiança de que o assunto seja definitivamente encerrado.

Desde a sua contratação, o treinador vem sofrendo críticas e nos últimos dias até ameaças de morte em razão das acusações feitas no ano passado.

Mesmo convicto de que não cometeu nenhum dos atos pelos quais é acusado, Kleiton Lima entendeu que seu pedido de afastamento é a melhor opção para preservar todas as partes.

Wesly Otoni assumirá interinamente o cargo de técnico das Sereias da Vila.

Santos Futebol Clube