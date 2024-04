Acre investe em infraestrutura viária com a construção de 22 abrigos ao longo da BR-364

Com o objetivo de garantir financiamento para projetos de infraestrutura viária no Acre, o governo do Estado irá receber o valor de R$ 2,2 milhões para viabilizar a construção de 22 abrigos ao longo da BR-364. Os recursos são oriundos de emendas parlamentares destinadas pelo deputado federal coronel Ulysses (União), que serão utilizadas para dar início à implementação do projeto. O presidente da Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre (Ageac), Luís Almir Brandão, esteve em Brasília na última quarta-feira, 24, para uma agenda com o deputado.

Além das emendas direcionadas à BR-364, no início deste ano, o deputado federal também destinou recursos para a construção de novos abrigos ao longo das rodovias AC-30, AC-40, AC-90 e BR-317. “O nosso compromisso na Agência Reguladora é priorizar sempre o bem da população e o desenvolvimento do nosso estado. Seguimos fielmente as diretrizes do governador do Estado, Gladson Cameli, buscando ativamente recursos para impulsionar esse progresso”, afirmou Brandão.

O Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) será responsável pela execução das obras, e os processos licitatórios para a construção dos abrigos já foram iniciados.

Os abrigos ao longo da BR-364 têm o propósito de oferecer segurança e conforto aos passageiros que utilizam o transporte intermunicipal, conectando importantes municípios do estado à capital, além de desempenharem um papel crucial na promoção da dignidade e qualidade de vida dos viajantes e residentes locais.

Ao proporcionar abrigos ao longo da rodovia, os usuários terão um local seguro para esperar pelos transportes, especialmente em condições climáticas adversas. Isso não apenas aumenta a comodidade dos passageiros, mas também contribui para a redução de riscos e acidentes relacionados ao transporte intermunicipal.

“Estamos buscando também recursos junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) para a construção de portos para os municípios que necessitam, trazendo para o estado as Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte (IP4)”, prometeu o deputado federal.

A IP4 tem como objetivo fornecer segurança nas operações de embarque e desembarque de passageiros e insumos como medicamentos, gêneros alimentícios, vestuários, entre outros aos municípios localizados às margens dos rios, que dependem exclusivamente do transporte hidroviário. Criado pela Lei n° 12.815/2013, as IP4 devem satisfazer requisitos de eficiência, segurança, atendimento ao interesse público, generalidade, conforto, cortesia na prestação dos serviços, e preservação do meio ambiente. Além disso, precisam constar no Sistema Nacional de Viação (SNV) e operar exclusivamente com embarcações de navegação interior.

Esses abrigos beneficiarão diretamente localidades como Sena Madureira, Manoel Urbano, Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Mâncio Lima, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo e outros ao longo do percurso.