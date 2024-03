Vigilantes são condenados por tortura a morador de rua em Rio Branco

Os vigilantes Sebastião Ferreira de Lima e Nilson Afoncio Dóssimo foram condenados pelo crime de tortura pela agressão contra um morador de rua, Raimundo Fernandes Correia, em maio de 2023. A decisão é do juiz da 1° Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC). A informação foi divulgada pela reportagem da TV 5 na manhã desta terça-feira, 5.

O pastor Sebastião Ferreira de Lima foi condenado há 2 anos e 4 meses e Nilson Afoncio Dóssimo foi sentenciado a 2 anos e 8 meses, porém, apesar da condenação, o regime foi aberto. A justiça negou a prestação de serviço à comunidade devido à gravidade do crime.

O magistrado julgou procedente a denúncia do Grupo de Atuação Especial na Prevenção e Combate à Tortura (GAEPCT) do Ministério Público, assinado pelo promotor de justiça, Walter Teixeira Filho.

Imagens de câmeras de segurança divulgadas nas redes sociais mostram os dois suspeitos espancando o homem com pedaços de madeira e uma barra de ferro próximo a um depósito de lixo na calçada. A vítima aparece deitada no chão enquanto os homens deferiram diversos golpes.

Após o crime na época, ambos tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça do Acre por espancarem um morador de rua no bairro Bosque, em Rio Branco, com auxílio da Polícia Civil.