Brasileiras presas na Alemanha após terem malas trocadas por bagagem com droga serão indenizadas, diz advogada

“Lá no aeroporto de Frankfurt, quando nós já tínhamos uma intérprete, eu falei sobre isso com a polícia. Mostrei as etiquetas verdadeiras, e falei ‘olha, essas malas não são nossas, elas não saíram do mesmo destino’. E até pedimos o teste de DNA porque nunca havíamos tocado naquelas malas. Mas, o fato de sermos mulheres e ainda mais um casal homoafetivo, fez com que a polícia não desse a mínima atenção, mesmo com essas provas”, contou Kátyna em entrevista ao Encontro, na TV Globo.