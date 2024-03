Moradores ilhados no Palheiral pedem ajuda com água e alimentos

Moradores da rua Itaipu, situada no bairro do Palheiral, em Rio Branco, reclamam que estão sem assistência por parte do poder público.

A água entrou nas casas e desabrigando os moradores. Nádia Velas, 53 anos, conta que toda a família teve que sair de suas residências por conta da enchente. A família recebeu solidariedade de um vizinho que cedeu parte de uma casa de dois pisos para que ficassem abrigados. Ao todo, cerca de 15 pessoas estão no local.

Ocorre que Nádia conta que a família tem passado por dificuldades, já que o sustento vem do trabalho autônomo como camelô e motorista de aplicativo, o que não vem ocorrendo por conta da alagação.

“A gente tá precisando de alimentação e água. Não estamos conseguindo sair para trabalhar e até agora por aqui não passou ninguém nem de prefeitura, nem de governo. A gente sabe que a ajuda não é apenas para quem está no Parque de Exposições, existem outras pessoas que saíram de casa e que estão em casa de amigos, como é o nosso caso, e que também precisa de apoio”, explica Nádia.

O nível do Rio Acre subiu três centímetros nas últimas horas, mas a Defesa Civil crê em estabilização do manancial ao longo do dia.