Segunda remessa de ajuda humanitária do governo do Acre chega a Porto Walter

O governo do Acre enviou, na manhã desta segunda-feira, 4, a segunda remessa de ajuda humanitária a Porto Walter. A ação visa oferecer suporte aos municípios atingidos pela cheia dos rios e é realizada por meio da campanha Juntos Pelo Acre. A Secretaria do Meio Ambiente (Sema) está com uma equipe na cidade.

Ao todo, foram enviadas mais de mil toneladas de alimento doados pela Associação de Promotores do Estado do Acre (Ampac), além de 500 litros de água potável, sacos de roupas, sapatos e mil unidades de fraldas e material de limpeza.

A secretária do Meio Ambiente, Julie Messias, reforçou que não apenas a Sema, mas todas as secretarias de Estado estão nessa força-tarefa para ajudar as famílias que estão vulneráveis neste momento.

“Estamos caminhado com o prefeito César Andrade e dando apoio às ações. Porto Walter está muito organizado, a prefeitura, Defesa Civil e as demais secretarias municipais, como a de Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social, estão na linha de frente da situação”, relatou.

Na zona rural, 90% das comunidades já foram atingidas pelas águas, bem como a zona urbana. Mais de 1,4 mil famílias sofrem com essa que já é considerada uma cheia histórica.

O prefeito César Andrade disse que há a perspectiva de que o nível do Rio Juruá comece a dar sinais de vazante e que o apoio nesse momento, como também no pós-enchente, é fundamental.

“Mais uma vez agradecemos o apoio do Estado. A presença da secretária Julie aqui, vendo de perto a situação e trazendo o apoio do nosso governador, tem somado para minimizar os impactos. Ela esteve conosco na zona rural, e juntos estamos com o olhar dedicado a nossa população”, afirmou.

A ação em Porto Walter conta ainda com apoio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), que vem acompanhando os impactos na saúde da população e apoiando, com o atendimento necessário.