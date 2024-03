Vídeo mostra momento em que avião da Polícia Federal cai em Belo Horizonte; veja

Imagens (veja abaixo) mostram o momento exato da queda de um avião de pequeno porte da Polícia Federal (PF) no acesso ao aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte (MG), nesta quarta-feira (6).

As imagens foram cedidas à CNN pelo canal MGAoVivo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, duas pessoas morreram carbonizadas e outra foi socorrida com vida. A aeronave acidentada é um Cessna 208, um monomotor com capacidade para nove passageiros e dois tripulantes.

As imagens mostram o momento em que a aeronave se aproxima do solo, após decolar e fazer uma curva para retorno. Em seguida, ela bate no chão e surge uma nuvem de poeira no ar.

Segundo o site de monitoramento Flightradar24, o avião decolou do aeroporto da Pampulha às 14h13 e caiu dois minutos depois. Conforme a ferramenta, a aeronave chegou a atingir uma altitude de 2.950 pés, o equivalente a quase 900 metros, e em seguida iniciou trajetória descendente.

O incêndio provocado após o acidente já foi controlado e a aeronave está fora da pista de pousos e decolagens. Ainda de acordo com a FAB, o avião foi fabricado em 2001 e estava em situação normal de aeronavegabilidade.

Veja nota do CENIPA

Investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA III), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), localizados no Rio de Janeiro (RJ), foram acionados, nesta quarta-feira (06/03), para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PR-AAB, em Belo Horizonte (MG).

Na Ação Inicial são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e a confirmação de dados, a preservação dos elementos da investigação, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação.

A conclusão da investigação terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade da ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes.