Criança de 1 ano morre afogada em lago de Cruzeiro do Sul

esta quarta-feira, 6, um menino de 1 ano e 8 meses, Elias da Silva Gonçalves, morreu afogado no lago Tapiri, próximo ao Rio Juruá. A mãe dele estava fazendo tarefas domésticas, quando deu falta da criança, que não estava mais em casa. Com o local inundado, a criança foi achada ainda com vida no quintal.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), declarou o óbito do menino ainda no deslocamento ao Hospital. A guarnição dos bombeiros acionou o Instituto Médico Legal e conduziu a mãe do garoto até a casa de parentes.