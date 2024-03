Junta de dilatação na Quarta Ponte se abre em 10cm; Deracre diz que estrutura está segura

A Quarta Ponte, que liga o segundo ao primeiro distrito de Rio Branco através da Avenida Amadeo Barbosa, pela Avenida Ceará, em Rio Branco, apresentou um afastamento entre juntas de dilatação, criando um espaço de 10 centímetros entre um bloco e outro, na cabeceira nas proximidades do bairro 6 de Agosto, nesta quarta-feira, 6.

Nesta tarde, o diretor-presidente do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre – DERACRE, Sócrates Guimarães, é um corpo técnico, fez uma inspeção visual na ponte, onde marcações foram feitas para medir o comportamento da dilatação. “Não há risco de interdição nesta ponte. Houve uma acomodação natural por conta da cheia, com um aumento do tráfego, mas os apoios estão firmes, então não apresenta perigo. Estamos monitorando, a partir deste momento, com uma equipe de topografia, pelas próximas 24 horas”, disse Sócrates.

Acerca da segurança do trânsito, Guimarães disse que, dada importância da estrutura, principalmente em vista da interdição dos acessos das pontes Juscelino Kubitschek e Coronel Sebastião Dantas, pode ser feito uma emenda com chapas de ferro para tapar a brecha de que se formou. “Nós temos uma margem de segurança para afastamento das juntas, de 20 centímetros. Podemos colocar essa chapa ao longo da rachadura”, afirmou.

Segundo o DERACRE, a empresa PROSEC Engenharia, que fez a manutenção na ponte Juscelino Kubitschek, já fez uma avaliação na Quarta Ponte há algumas semanas, mas o motivo da visita ao local não foi explicado. Sócrates Guimarães disse que empresa construtora da Quarta Ponte foi avisada do problema apresentado nesta quarta-feira, 6.

VEJA O VÍDEO: