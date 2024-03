Sulcos dos pneus: para que servem e qual a importância na chuva?

Nos últimos dias, o sudeste recebeu grandes volumes de chuva. Com isso, os motoristas precisam ficar atentos com a segurança nas vias, e um dos principais itens que requer atenção no veículo são os pneus.

O Guia do Carro conversou com a especialista em mecânica e gestora da Na Oficina, Luciana Félix, que alerta para a importância dos sulcos dos pneus.

“Os sulcos dos pneus, muitas vezes, por falta de informação, são negligenciados”, diz Luciana. Segundo ela, muitos motoristas acreditam que os sulcos dos pneus são apenas uma estética. “Os sulcos têm a função de trazer tração e o escoamento correto da água, para que ela não fique na superfície do pneu, provocando assim uma aquaplanagem”, diz.

“E essa proteção acontece independentemente da quantidade de chuvas. Então, quando tem chuva muito forte, é aí que esses sulcos devem estar com vida útil para que você possa ter segurança”, afirma Luciana.

De acordo com Luciana, assim como tudo no veículo, os sulcos dos pneus também foram projetados para cumprir seu papel com eficiência.

“Eles [sulcos] são os responsáveis por canalizar a água para fora, tirando a água de cima do pneu, permitindo que o pneu tenha atrito direto com a estrada. É isso que evita a aquaplanagem,” diz Luciana.

“Por isso, é muito comum acontecerem acidentes em tempos chuvosos, causados por aquaplanagem devido aos pneus carecas”, afirma Luciana.

E como saber qual é o sulco correto para o pneu do seu carro? Segundo Luciana, é importante conferir o manual do veículo antes de substituir os pneus, pois “isso foi considerado pelas montadoras na hora de projetar o veículo”.

“Então, a tração, a aerodinâmica do carro, a velocidade, tudo isso é informado ali no pneu, e o sulco também”, diz.

Luciana orienta ainda a fazer uma verificação regular nos pneus para ver se tem alguma coisa que está obstruindo esses sulcos. “É comum encontrar pedra, chave e pedaços de ferragens. Às vezes, essas coisas entram dos sulcos, e com isso eles ficam obstruídos”.

“É sempre importante você manter contato com a sua oficina de confiança, para que eles possam te ajudar com essa verificação e também informar sobre a vida útil dos pneus do seu carro”, diz Luciana.

“Então, os sulcos não estão no pneu por uma questão estética. Eles estão ali para desempenhar o seu papel, o qual é trazer segurança quando aquela camada fina de água estiver por cima do pneu, fazendo o escoamento correto da água para o pneu ter o atrito com o solo”, finaliza Luciana.

Fonte: Terra