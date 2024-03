Rio Branco vai ao Pará para duelo decisivo contra o Paysandu na Copa Verde

A equipe do Rio Branco já está no Pará para o duelo contra o Paysandu na quarta-feira, 6, às 20h, horário de Brasília, no Estádio da Curuzu, em Belém, pelas oitavas de final da Copa Verde, em jogo único. Em caso de empate, vencedor será definido nos pênaltis.

A delegação do Estrelão embarcou com 18 atletas, onde o técnico Vaguinho Santos deve escolher os 11 titulares no treino que ocorrerá na tarde de hoje.

O classificado entre Rio Branco e Paysandu vai enfrentar o Manaus ou Tocantinópolis-TO nas quartas de final da competição. O Rio Branco garantiu a vaga nas oitavas de final após vencer o Águia de Marabá-PA por 2 a 0, fora de casa.