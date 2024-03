Dançarina promove espetáculo com menu arábe e dança do ventre no Café do Teatro

Em comemoração ao Mês da Mulher, a dançarina Laura de Lys realiza, realiza no próximo dia 9, às 20 horas, o espetáculo “Sherazade – o Jantar”. A noite terá apresentações de dança do ventre, além de um menu árabe no tradicional Café do Teatro. Os ingressos individuais têm o valor de R$ 120.

De acordo com Laura, tudo surgiu com a vontade de aumentar o público que prestigia a dança do ventre em Rio Branco. “A ideia surgiu dos restaurantes árabes de São Paulo, onde residi por quatro anos. Lá, este tipo de evento é comum, e quis trazer esta realidade para nosso Estado”, explicou.

Lys relembrou que existem muitas opções de restaurantes árabes que promovem apresentações de dança, e isto aquece tanto o setor alimentício, com a gastronomia árabe, quanto o setor artístico, que encontra um público empolgado para prestigiar as bellydancers. “Depois de formatada a ideia, foi hora de encontrar o lugar ideal para a apresentação e ao entrar em contato com o Café do Teatro, decidimos pelo local”, refletiu a idealizadora.

As dançarinas são alunas de Laura e também convidadas especiais que irão abrilhantar o evento. Além disso, a iluminação é assinada pelo mestre Luiz Rabicó e haverá participação especial do músico Deivid Menezes, comandando o derbake.

Laura de Lys é nascida em Rio Branco, é professora de dança do ventre graduada em Dança pela Faculdade Paulista de Arte.

Os ingressos individuais incluem menu árabe à vontade (esfirras, pastas, kaftas, charutos, etc), refrigerante e água (com bebidas alcoólicas e sucos vendidos à parte) e podem ser adquiridos diretamente no Café do Teatro ou por meio do telefone (68) 99221-6421 (Laura).