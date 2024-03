Polícia Civil oferece capacitação em procedimentos policiais eletrônicos a agentes e escrivães

Foto: assessoria/ PCAC

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Academia de PC (Acadepol), está promovendo um curso de capacitação em procedimentos policiais eletrônicos (PPE). O objetivo é capacitar plantonistas e escrivães de polícia no ambiente do Sistema Nacional de Segurança Pública (Sinesp), para aprimorar o registro de boletins de ocorrência.

Com a meta de alcançar cerca de 200 policiais, incluindo agentes plantonistas e escrivães, o curso será realizado em oito edições ao longo do mês de março, com 25 alunos por edição. As aulas tiveram início no último dia 6 e serão realizadas todas as quartas e sextas-feiras do mês de março.

A proposta do curso é modernizar o atendimento e o modus operandi policial, possibilitando que todos os procedimentos sejam realizados em ambiente virtual. Com carga de 6h, as aulas são ministradas pela escrivã Ivanessa Queiroz, gestora operacional do PPE. O treinamento inclui aulas teóricas e práticas, proporcionando aos participantes o conhecimento necessário para utilizar eficientemente o Sinesp.

Com essa iniciativa, a PCAC busca aprimorar seus serviços, tornando o registro de ocorrências mais ágil, eficiente e moderno, refletindo o compromisso da instituição com a segurança e a excelência no atendimento à população.