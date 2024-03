Suspeito de participação no assassinato de indígena é preso pela Polícia Civil do Acre

Na última terça-feira, 12, a Polícia Civil do Acre (PCAC), que atua em Sena Madureira, realizou a prisão do quarto suspeito envolvido no assassinato de Joel Saldanha Jaminawa, de 28 anos, ocorrido no Segundo Distrito de Sena Madureira. Após uma investigação meticulosa, as autoridades identificaram e detiveram os quatro suspeitos responsáveis pelo crime.

De acordo com informações fornecidas pelas autoridades, o quarto suspeito teria sido o responsável por conduzir o indígena até o Segundo Distrito, onde ocorreu o crime. O motivo do dolo foi apontado como um conflito entre facções criminosas, embora Joel Jaminawa não tivesse qualquer ligação com esses grupos. Durante um confronto armado, ele foi alvejado e veio a óbito.

Os outros três suspeitos já haviam sido detidos na semana anterior, sendo que um deles já estava cumprindo pena no presídio Evaristo de Moraes. Os mandados de prisão foram emitidos pela justiça local após quatro meses de investigação intensiva.

Os suspeitos agora aguardarão julgamento no presídio Evaristo de Moraes, enquanto as autoridades prosseguem com as investigações para esclarecer todos os detalhes do caso.

Por Assessoria/ PCAC