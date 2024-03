“O Acre tem muitos desafios, principalmente pelas chuvas”, diz representante da ANEEL

Começou nesta quarta-feira, 20, e vai até amanhã, sexta, o 25º Encontro de Conselhos de Consumidores de Energia da Região Norte que, este ano, é realizado no auditório da Fieac, em Rio Branco.

Entre os temas principais discutidos estão a energia alternativa e a realidade dos consumidores isolados, a atuação dos poderes Legislativo e Executivo nas políticas públicas de energia e a modernização do sistema elétrico e as necessidades dos consumidores.

“Nós estamos aqui nessas discussões, colocando a realidade pra ver qual é a energia mais barata e mais viável hoje pra poder nos atender”, disse Ivan de Carvalho, presidente do Conselho dos Consumidores de Energia Elétrica Estado do Acre.

A edição do encontro regional é fruto de uma parceria do Conselho com o PROCON do Acre, que tem monitorado o cumprimento dos prazos de religação, de recuperação e normalização do fornecimento de energia, principalmente em áreas rurais.

“Falar de energia elétrica é tratar de tema sensível e serviço essencial aos consumidores, haja vista a preocupação que todos os órgãos e entidades que compõem o sistema de defesa do consumidor têm tido”, disse Alana Albuquerque, presidente do PROCON/ AC

Também participam do encontro, além de representantes dos demais estados da Região Norte, representantes das regiões Sul, Centro-Oeste, Nordeste, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e da Frente Nacional de Consumidores (FNC), entre outras entidades.

“O Acre é um estado que tem muitos desafios, principalmente pela questão das chuvas e das condições de acesso. A energia é um serviço público essencial para toda população, essa energia precisa chegar com qualidade e com um preço que as pessoas consigam pagar. Então, os consumidores estarem à frente, serem protagonistas desta discussão é de suma importância para o estado”, disse Daniel José Justi Bego, representante da ANEEL.