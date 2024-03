Morre Suanne Camelo, segunda vítima fatal da queda de avião em Manoel Urbano

Na noite de quarta-feira (27), a empresária Suanne Camelo, 30 anos, tornou-se a segunda vítima fatal do trágico acidente aéreo ocorrido em Manoel Urbano. Após lutar bravamente contra as graves queimaduras sofridas no incidente, Suanne sucumbiu aos ferimentos no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), no Hospital 28 de Agosto, em Manaus (AM).

Suanne Camelo, residente de Santa Rosa do Purus e proprietária de um dos principais estabelecimentos comerciais da região, enfrentou complicações decorrentes do acidente, que resultou em extensas lesões em seu corpo. Transferida para Manaus no sábado (23), suas esperanças de recuperação foram interrompidas pelo desfecho trágico.

O acidente aéreo, ocorrido na penúltima segunda-feira, 18 de março, vitimou também o empresário Sidney Hoyle, deixando um luto profundo entre familiares, amigos e a comunidade local.

Apesar dos esforços incansáveis dos profissionais de saúde e das fervorosas orações de seus entes queridos, Suanne Camelo não resistiu às consequências devastadoras do incidente, deixando um vazio irreparável em seu círculo social e empresarial.