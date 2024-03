Idoso é agredido e ferido com um tiro de escopeta em Rio Branco

Por Davi Sahid

O idoso Francisco Eusébio Ribeiro, de 70 anos, foi agredido com uma coronhada na cabeça e ferido com um tiro na noite desta quarta-feira, 27, dentro de uma chácara situada no Ramal do Brindeiro, na rodovia AC-40, no bairro Vila Acre no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia Militar, Francisco cuida de uma chácara que pertence ao seu filho e mora há uma distância de aproximadamente 30 metros da propriedade. Na noite, como o de costume Francisco foi fazer uma vistoria na chácara para saber se tudo se encontrava em ordem, quando foi surpreendido por dois criminosos que o abordaram, o agrediram com uma coronhada e não satisfeito efetuaram um tiro de escopeta nas costas do idoso. Após ação os bandidos fugiram por uma área de mata pelos fundos da propriedade.

Após ser ferido o idoso ainda conseguiu, andar até sua residência e pedir ajuda aos familiares.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou a ambulância de suporte avançado 01 ao local, que prestou os primeiros atendimentos, estabilizou a vítima e encaminhou Francisco ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia em seguida colheram informações e fizeram patrulhamento na região em busca de prender os autores do crime, mas eles não foram encontrados.

O caso inicialmente segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e depois ficará a disposição da delegacia especializada.