Juventude e Grêmio não saem do zero no duelo de ida da final

A primeira chegada foi do Grêmio aos três minutos, quando Pavon bateu cruzado e a bola passou por todo mundo. O Ju chegou com mais perigo aos oito, em cobrança de escanteio que Rodrigo Sam completou de cabeça por cima. Menos de um minuto depois, em saída errada do Grêmio, a bola sobrou com Lucas Barbosa, que bateu firme para defesa de Caíque no centro do gol. O duelo morno em chances criadas voltou a ter um lance de perigo apenas aos 29. Pavon recebeu pela esquerda e mandou de direita para o gol, passando perto do canto oposto de Gabriel. Aos 35, Gilberto finalizou sem muita força e Caíque defendeu tranquilo. O Tricolor respondeu aos 40, novamente com Pavon. O argentino recebeu na direita, cortou três marcadores, mas na hora do chute, de canhota, mandou longe. Já nos acréscimos, uma lambança na defesa gremista fez Rildo entrar na área e quase abrir o placar. Caíque evitou com a perna direita.