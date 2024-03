Com gol no fim, Cruzeiro arranca empate contra o Atlético-MG

Na tarde deste sábado, na Arena MRV, Atlético-MG e Cruzeiro empataram em 2 a 2, no primeiro confronto da decisão estadual. Bruno Fuchs, em grande jogada pela esquerda, abriu o placar. Hulk ampliou ainda no primeiro tempo. Na etapa final, o Cruzeiro descontou com Jermerson, marcando contra. Nos minutos finais, Dinenno deixou tudo igual no placar. Com o resultado, o Cruzeiro joga por novo empate para ficar com o título estadual.

Como fica

Os dois times voltam a se enfrentar no domingo, dia 7 de abril, às 15h30 (de Brasília), no Mineirão. Por ter feito melhor campanha na primeira fase, o Cruzeiro pode empatar o segundo jogo para conquistar o campeonato. O Galo precisa de uma vitória por qualquer placar para chegar ao penta.

Primeiro tempo do Galo

O Atlético começou em cima do Cruzeiro, que só viu o adversário jogar. Aos sete minutos, Bruno Fuchs passou por Marlon e Lucas Romero, invadiu a área e chutou. A bola passou por baixo do goleiro Rafael Cabral e entrou. Pouco depois, Paulinho arriscou da entrada da área e mandou por cima. Aos 25, Hulk foi lançado por Guilherme Arana. Ele deixou a zaga para trás, driblou o goleiro e fez o segundo do Galo no clássico. Logo em seguida, Jemerson quase fez o terceiro dos donos da casa. Aos 35, Paulinho entrou na área cruzeirense, passou por Romero, mas finalizou para fora. O Cruzeiro só assustou aos 53, depois de escanteio cobrado por Matheus Pereira, que Romero tentou desviar para as redes de Everson.

Segundo tempo do Cruzeiro

Aos três minutos, em jogada de Dinenno e Matheus Pereira, o zagueiro Maurício Lemos tentou afastar, chutando em cima de Jemerson. A bola desviou no defensor e foi parar nas redes de Everson. Aos 18, Arthur Gomes teve a chance, mas o goleiro atleticano levou a melhor. Pouco depois, Matheus Pereira bateu prensado para a defesa de Everson. Aos 29, Paulinho teve a chance, mas Rafael Cabral defendeu. Logo em seguida, Jemerson se redimiu ao desarmar Matheus Pereira, que iria finalizar cara a cara com Everson. Aos 44, o camisa 10 cruzeirense arriscou, assustando a defesa alvinegra. Na sequência, William acertou o travessão atleticano ao cruzar para a área. Foi quando brilhou a estrela do atacante Dinneno. Aos 47, ele cabeceou uma bola para fora. No minuto seguinte, depois de cruzamento, ele testou para as redes de Everson, deixando tudo igual no placar. Pouco depois, ele quase fez o gol da virada cruzeirense em chute de fora da área. E foi só.

Público e renda

•Público: 42.590

•Renda: R$ 3.037.049,32 Agenda internacional

Atlético e Cruzeiro têm compromissos fora do Brasil na próxima semana. Na quinta-feira, às 19h, o Galo enfrenta o Caracas, na Venezuela, pela primeira rodada do Grupo G da Conmebol Libertadores (confira a tabela clicando aqui). No mesmo dia, às 21h, o Cruzeiro visita a Universidad de Quito, no Equador, pela rodada de abertura do Grupo B da Copa Sul-Americana (clique aqui e veja a tabela).



