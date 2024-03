Inelegível, ex-presidente Bolsonaro tem risco de ataques diminuídos e superintendência da PF no Acre não fará sua segurança

A Superintendência da Polícia Federal no Acre não irá participar da segurança do ex-presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro durante a visita do casal na capital acreana, a partir de hoje. Segundo informações apuradas pelo ac24horas, o fato de Bolsonaro estar inelegível diminuiria o risco de ataques, já que na maioria dos casos, os ataques a políticos têm motivações políticas.

Após deixar o cargo de presidente, Bolsonaro tem direito, de acordo com a legislação vigente, a uma equipe de seis servidores para funções de segurança, apoio pessoal e assessoramento, bem como a dois veículos oficiais com motoristas. Apesar disso, quando identificadas ameaças, a segurança pode receber reforço.

Os gastos com a segurança, despesas cotidianas e deslocamentos dos assessores de Jair Bolsonaro são os mais caros em comparação com outros ex-presidentes, de acordo com apuração do O Globo em 2023. De janeiro a agosto daquele ano, o Governo Federal gastou R$ 1,296 milhão com a equipe de Bolsonaro após o encerramento do mandato, enquanto os assessores de Dilma Rousseff representaram um custo de R$ 1,155 milhão. Na terceira posição, estão os gastos da equipe de Fernando Collor, totalizando R$ 894,9 mil, seguido por Michel Temer, com R$ 691,9 mil, José Sarney, com R$ 574,8 mil, e FHC, com R$ 489,9 mil.

Este ano, uma operação da Polícia Federal identificou que seguranças de Bolsonaro durante a campanha de 2018 fizeram parte, mais tarde, já durante o mandato, da chamada “Abin paralela”, um grupo acusado de usar recursos rebuscados de inteligência para monitorar ilegalmente aqueles considerados opositores políticos de Bolsonaro.

Sejusp também não fará segurança

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (SEJUSP) disse que as Forças de Segurança do Estado não irão atuar na segurança pessoal do ex-presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro durante a visita do casal a Rio Branco, mas farão parte da manutenção da ordem pública nas ocasiões em que sejam detectadas aglomerações, e nos deslocamentos das autoridades.

O ex-presidente Bolsonaro e sua esposa chegarão ao Aeroporto Plácido de Castro, em Rio Branco, nesta quinta-feira, 21, por volta das 22h, e ficarão na cidade até o sábado (23). Parte dos seguranças de Bolsonaro já estão na capital.

Veja a agenda do casal Bolsonaro no Acre:

Quinta-feira (21), às 22h – chegada no Aeroporto Internacional Plácido de Castro;

Sexta-feira (22), às 10h – auditório FIEAC – AV. Ceará, 3727 – 7. BEC, para a entrega do titulo cidadão rio-branquense;

Sexta-feira (22), às 15h – auditório Uninorte – Alameda Alemanha, 220, Jardim Europa, para o Seminário Segurança Pública;

Sexta-feira (22), às 17h – Praça da Revolução, para o ato de filiação do prefeito Tião Bocalom;

Sábado (23), às 10h – Maison Borges, no ato PL Mulher, com Michelle Bolsonaro.