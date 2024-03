Homem internado deixa aviso de que não bebe água há 50 anos, só refrigerante

O baiano, que estava internado com Covid-19 em um hospital particular na Bahia, conta que não toma água há pelo menos 50 anos, nem mesmo para medicações.

“Eu não bebo água há 50 anos. Eu não gosto de água, só Coca-Cola Zero. Todos os médicos que eu vou me recomendam água, mas eu bati de frente com o meu cardiologista e o meu endocrinologista. Até meus remédios, eu tomo com coca. Nada com água, nem uma gota”, disse Roberto ao g1.

João Victor Paixão, o afilhado de 27 anos, diz que a teimosia do padrinho vem de longa data. “Parece mentira, quem vê de fora não acredita. Só que desde que eu me entendo por gente, ele só bebe refrigerante, até com sorvete”, conta João Victor.



Após a publicação, ele recebeu muitos comentários especulando sobre a saúde de Roberto por tantos anos sem beber água. Apesar de internado, ele estava apenas sendo acompanhado por causa da Covid-19, e a família diz que ele não tem problemas graves.



“Ele só prefere beber refrigerante, mas ele se cuida. Vai em todos os médicos, toma todas as medicações. Só essa questão da bebida que não muda mesmo”, completa João Victor.





Mesmo depois da repercussão da publicação, o aposentado afirma que não vai deixar de beber refrigerante no lugar de água. “Aqui em casa, eu tenho um estoque de refrigerante na varanda. Água eu não bebo de jeito nenhum”, diz.



O g1 procurou a administração do Hospital São Rafael, onde o aposentado estava internado e disseram que não tiveram uma comunicação formal sobre Roberto não beber água e que “provavelmente, o paciente fez isso de brincadeira”.